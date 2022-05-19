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Günlük vakaların çoğunluğu Lefkoşa'da

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Günlük vakaların çoğunluğu Lefkoşa'da
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 2632 olup, 33 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 20 kişisş Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 7 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir. 
19 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2632   
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33        
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.932.167       
Toplam Vaka Sayısı: 94.594                        
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.925                                
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 434            
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 427          
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 
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