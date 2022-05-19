Günlük vakaların çoğunluğu Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 2632 olup, 33 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 20 kişisş Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 7 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.
19 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2632
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.932.167
Toplam Vaka Sayısı: 94.594
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.925
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 434
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı : 427
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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