Günlük vaka sayısı 20 bandına indi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6843 olup, 23 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 13 kişisi Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 2 kişisi Mağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.



30 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 6843



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.015.070



Toplam Vaka Sayısı: 94.986



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.400



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7



Karantinadaki Vaka Sayısı: 343



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 116