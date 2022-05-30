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Günlük vaka sayısı 20 bandına indi

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Günlük vaka sayısı 20 bandına indi
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6843 olup, 23 pozitif vakaya rastlandı. 
Pozitif vakaların 13 kişisi Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 2 kişisi Mağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir. 

30 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6843 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.015.070          
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.986                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.400                                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350                
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 343           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 116
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