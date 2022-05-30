Günlük vaka sayısı 20 bandına indi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6843 olup, 23 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 13 kişisi Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 2 kişisi Mağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.
30 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6843
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.015.070
Toplam Vaka Sayısı: 94.986
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.400
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7
Karantinadaki Vaka Sayısı: 343
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 116
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