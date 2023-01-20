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Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan bir haftada 10 ölüm, 2 bin 667 yeni vaka

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Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan bir haftada 10 ölüm, 2 bin 667 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan 68 bin 93 koronavirüs testi sonucunda 2 bin 667 vaka tespit edilirken, 10 kişinin daha hayatını kaybettiği haber verildi.
Hayatını kaybeden 10 kişiden 9’unun erkek, bir kişinin ise kadın olduğunu yazan “Philenews” haber sitesi, hayatını kaybedenlerin sayısının 1280'e, toplam vaka sayısının ise 640 bin 729’a ulaştığını belirtti.
Hastaneden tedavi gören 90 kişiden 18’inin durumunun ciddi olduğu belirtilen habere göre, pozitiflik oranı ise yüzde 3,92.
 
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