Girne'de vaka sayısı yeniden zirve yaptı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.613 olup, 117'si yerel 136 pozitif vakaya rastlanırken, 77 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 117 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 38 kişisi Lefkoşa, 48 kişisi Girne, 22 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi İskele, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.613

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 117

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.582.805

Toplam Vaka Sayısı: 22.910

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.495

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1329

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1360

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 421

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 396