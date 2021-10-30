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Girne'de vaka patlaması

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Girne'de vaka patlaması
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Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.599 olup, 86'sı yerel 120 pozitif vakaya rastlanırken,140 kişi taburcu edildi.  Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 86 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 20 kişisi Lefkoşa, 41 kişisi Girne, 23 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.
30 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.599
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 120
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33
Yerel Vaka Sayısı: 86
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 140
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.503.010
Toplam Vaka Sayısı: 22.421
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.097
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1238
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1186
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 265
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 634
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 435 
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