Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugünden itibaren ülkeye giriş yapacak kişilerin Dijital Seyahat Belgesi oluşturması gerektiğini açıkladı.

Komite’den yapılan açıklamaya göre, bugün 06.00’dan itibaren ülkeye hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerin, yolculuk öncesi Dijital Seyahat Belgeleri’ni doldurup kayıtlarını oluşturmaları gerekiyor.

Açıklamada, bugün ile 8 Kasım tarihleri arasındaki geçiş döneminde ülkeye hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerin, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden girerek KKTC Yolcusu Giriş Formu’nu doldurmaları halinde de girişlerinin sağlanacağı belirtildi.

Dijital Seyahat Belgesi, Apple Store veya Android Market’ten Güvende Kal uygulaması içinden, www.guvendekalkktc.com adresinden oluşturulabilecek.

“DİJİTAL SEYAHAT BELGESİ NASIL OLUŞTURULACAK”

Dijital Seyahat Belgesi’ni oluşturmak için atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:

“Apple Store veya Android Market’ten Güvende Kal uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek, uygulama içerisinden Dijital Seyahat Belgesini oluşturabilirler.

Akıllı cihazı olmayanların ise www.guvendekalkktc.com adresinden Dijital Seyahat Belgesini doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan formu dijital veya çıktı olarak ülkeye girişte yanlarında bulunduracaklardır.

Ülkemize giriş yapacak ve ülke giriş kriterlerine göre karantinaya girmesi gerekmeyecek kişiler ‘Güvende Kal Uygulamasındaki’ ‘Seyahat Kodu İşlemleri’ bölümünden Dijital Seyahat Belgesi’ni oluşturacaklardır.

Ülke giriş kriterlerine göre karantinaya girmesi gerekecek kişiler ise, ülkemizde ikamet adresi göstermeleri halinde ‘Güvende Kal Uygulamasındaki’ ‘Bileklik İşlemleri’ bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacaklardır. (12 yaş altı hariç)

Ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülke renk kodlarına göre (5-14 günlük) merkezi karantinada kalacak kişiler ise ‘Güvende Kal Uygulamasındaki’ ‘Seyahat Kodu İşlemleri’ bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacaklardır.”

“TC VATANDAŞLARI HES KODLARINI YÜKLEYEBİLECEK”

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının HES kodlarını Dijital Seyahat Belgesine aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını yükleyebileceği belirtilen açıklamada, ülkeye giriş yapacak kişilerin, aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını cihazlarının kameralarını kullanarak, uygulama içerisindeki QR okuyucu ile aşı belgeleri ve PCR test sonuçları üzerinde bulunan QR’ı okutarak kayıt edebileceği ifade edildi.

KKTC’ye girişte kontrol edileceğinden yüklenen PCR ve aşı bilgilerinin dijital veya çıktı olarak yolcuların yanında bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, Dijital Seyahat Belgesi oluşturmanın 6 yaş ve üzeri kişiler için geçerli olacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında 12 yaş altı kişilere karantina amacıyla bileklik takılmadığı, karantinaya girecek kişilerin sürelerini geçirmek amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçlarıyla yalnız veya bir şoför eşliğinde gidecekleri, ikamet adreslerinde karantina kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderileceği, kişilerin karantina ücretlerini kendileri ödeyeceği bildirildi.