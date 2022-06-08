Bill Gates’ten Covid-19 açıklaması: Şanslıyız

Corona virüs pandemisi ile ilgili yaptığı açıklamalarda sık sık gündeme gelen Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Covid-19 ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Gates, dünyanın Covid-19 nedeniyle şanslı olduğunu söylerken, "Çok daha ölümcül olabilirdi" diye konuştu

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, corona virüs pandemisi ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

New York’ta düzenlenen bir etkinliğe katılan Gates, dünyanın Covid-19 nedeniyle şanslı olduğunu söyledi.

Bill Gates, virüsün daha da yıkıcı olmadığı için insanlığın şanslı olduğuna söylerken, "Çok daha ölümcül olabilirdi" diye konuştu.

Verdiği demeçte Gates, “Söylemeliyim ki, bu pandemide dünya çapında 20 milyon, ABD'de bir milyon can kaybı var ve çok daha ölümcül olabilirdi” derken, “Vaka başına ölüm oranının yüzde 0,2 olduğu için şanslıyız” ifadelerini kullandı.

Covid-19 kaynaklı resmi küresel ölüm sayısı yaklaşık 6,3 milyon iken, uzmanlar gerçek ölüm sayısının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Mayıs ayında, Dünya Sağlık Örgütü, 2020 ve 2021'de pandemi ile ilişkili yaklaşık 14,9 milyon aşırı ölüm olduğunu tahmin ettiğini belirtmişti.

Gates, bir sonraki küresel salgın sırasında benzer şanslara güvenmememiz gerektiği konusunda uyardı.

Microsoft’un kurucusu, benzer virülansa sahip ancak çok daha yüksek bir ölüm oranına sahip başka bir virüs ortaya çıkarsa, örneğin yüzde 5 can kaybı görülürse toplumun sonu olabilir" dedi.

Bill Gates, “Önümüzdeki 20 yıl içinde ister doğal ister kasıtlı olsun, başka bir pandemi olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde" diye konuştu.