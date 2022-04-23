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Aylar sonra vaka sayısı 100 bandının altında

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Aylar sonra vaka sayısı 100 bandının altında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.291 olup, 92 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vaskaların 56 kişisi Lefkoşa, 13 kişisi Girne, 15 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi İskele, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.291 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92  
Bugün Kaybedilen Hasta:   
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.708.562   
Toplam Vaka Sayısı: 92.928          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.259                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1436     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1412   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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