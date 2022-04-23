Aylar sonra vaka sayısı 100 bandının altında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.291 olup, 92 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vaskaların 56 kişisi Lefkoşa, 13 kişisi Girne, 15 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi İskele, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

23 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.291

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.708.562

Toplam Vaka Sayısı: 92.928

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.259

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1436



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1412

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :