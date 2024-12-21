Japonya'nın Fukuşima Belediyesi'nde dikkat çeken çevre düzenlemesi kararı alındı. Belediye tarafından alınan kararda, çöplerini 'boyut, kilo ve uygun ayırma' kuralına göre ayırmayanlar belediyenin sitesinde ifşa edilecek. Bu karar, yeni yılın Mart ayında geçerli olacak. Ev ve iş yerlerinden çıkan çöpler bu 3 kural eksininde ayırılacak

İSİMLERİ SİTEDE YAYINLANACAK

Geçen yıl 9 bin çöp kurallara aykırı bir şekilde atıldığı için Fukuşima Belediyesi, bu sorunla mücadele başlattı. 1 hafta içerisinde bu kural doğrultusunda uygun çöp ayrımı yapmayanlar belediyenin sitesinde isimleriyle beraber yayınlanacak.

Çöplerin içeriğinin ise gizlilik kuralları gereği açıklanmayacağı paylaşıldı. Kentte geri dönüşüm, görevliler tarafından toplanmadığı için üzerine not bırakılıyordu.

MOLOZ ÇÖPLER BELEDİYE RANDEVUSUYLA ATILIYOR

Ülkede her şehrin kendine göre kuralları var. Fukuşima'da çöpler saat 08.30 çöp toplama kuralına göre çöpe bırakılması gerekiyor. Bunların yanı sıra eski ev eşyaları ve moloz çöpler belediyeden randevu alınarak atılıyor.