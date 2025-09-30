Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS), Lefkoşa Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda düzenlediği basın toplantısında veliler adına konuşan Hatice Doğan, çocukların her yıl aynı sorunlarla karşılaştığını, öğrencilerin öğretmen eksiklikleri ve yetersiz fiziki koşullar nedeniyle mağdur olduğunu savundu.

Türkçe bilmeyen öğrenciler için uyum ve rehabilitasyon sınıfları açılması gerektiğini söyleyen Doğan, kendi çocuğunun sınıfında yazı tahtasının bile bulunmadığını iddia etti.

Haziran ayında yapılan kayıtlarla öğrenci yoğunluğunun belli olmasına rağmen öğretmen atamalarının geç yapıldığını ve okulların hazırlıklarının tamamlanmadığını savunan Doğan, “Çocuklarımızın temel eğitim hakkı lüks değildir. Hak ettiğimiz koşulları istiyoruz” şeklinde konuştu.

Doğan, öğretmenlerin eksiksiz göreve başlamaması halinde velilerin sendika ile birlikte daha geniş katılımlı bir eyleme gideceğini açıkladı.