KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na eleştirilerde bulunarak, “Okullarımızı grev noktasına sürükleyenler, iş greve gelince çocukların eğitim hakkını hatırlıyorlar” dedi.

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda herhangi bir inşaat veya güçlendirme çalışması yapılmamasına rağmen üç konteyner sınıf bulunduğunu söyleyen Kaçmaz, bunu “plansızlık ve öngörüsüzlüğün göstergesi” olarak değerlendirdi.

Ülke genelinde 20 ilkokulda inşaat çalışmalarının sürdüğünü, hazirandan bu yana 30 yeni şube açıldığını söyleyen Kaçmaz, buna rağmen öğretmen atamalarının yapılmadığını öne sürdü.

Bugün itibarıyla 35 sınıf öğretmeni açığı bulunduğunu, ayrıca en az 18 rehber öğretmen ve 12 özel eğitim öğretmenine ihtiyaç olduğunu ileri süren Kaçmaz, okulların bütçesiz bırakıldığını savunarak, temizlik ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçların öğretmen, yönetici ve velilerin özverisiyle karşılandığını söyledi.