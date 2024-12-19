Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Cihangir sevilen bir çınarını daha keybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Cihangir köyünün sevilen çınarı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler'in babası Hüseyin Karavezirler dün gece vefat etti.
Cennetlik lakabıyla bilinen Hüseyin Karavezirler'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Cihangir Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Cihangir Kabristanlığı'na defnedilecek.