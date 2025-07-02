Transfer çalışmalarını sürdüren Birinci Lig ekibi Larnaka Gençler Birliği(LGB) Futbol Takımı, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Cenkay Vudalı, kiralık olarak LGB’ye transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş geldin Cenkay Vudalı! Ailemize katıldığın için mutluyuz. Yeni sezonda birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Cenkay Vudalı, geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Geçitkale’de sol bek ve kanatta iyi futboluyla dikkat çekmişti.

İÇ TRANSFERDE ÜÇ İMZA DAHA

Öte yandan Gençler Birliği yönetimi iç transferde de imzaları attırmaya devam ediyor.

Gençler Birliği’nin gelecek vaad eden futbolcuları Ali Moafi, Sertan Bulut ve İsmail Osum’la da yeni sezon için anlaşma sağlandı.