İspanya'nın Palma kentinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Hastanede hayati fonksiyonlarının sona erdiği ilan edilen yaşlı bir kadın, cenaze törenine götürülürken aniden hareket etmeye başladı. Cenaze evinde görevli personel, kadının nabzının attığını ve parmaklarını oynattığını fark etti.

The Mirror'da yer alan habere göre cenaze evi çalışanlarının şaşkınlık içinde acil servisi araması üzerine kadına müdahale eden sağlık görevlileri, yaşlı kadının hala hayatta olduğunu doğruladı. Ardından Juan March de Bunyola Hastanesi'ne geri götürülen kadın, yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İspanyol sağlık yetkilileri, ölüm teşhisinin neden yanlış konulduğunu anlamak için iç soruşturma başlattıklarını duyurdu.