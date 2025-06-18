Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde yapılan olağanüstü genel kurula üyeler gereken ilgiyi yine göstermeyince kulüp başkanı seçilemedi. Kulüp lokalinde gerçekleştirilen ve divan başkanı İbrahim Şeker, sekreterler Ahmet Karadoğan, Ramadan Şemsettin’in tek gündem maddesi ile ikinci kez açtıkları olağanüstü genel kurulda başkan adayı yine çıkmayınca ikinci kez ertelendi.

Kaos Büyüyor

Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde tek gündem maddesi ile toplanan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığından dolayı genel kurul ikinci ertelendi. Yeni dönemde görev yapacak başkan bulmakta oldukça zorlanan Çanakkale’de kaos büyüyor. Yeni dönemde Bölgeler Terfi Müsabakaları 1. Ligde mücadele edecek olan Çanakkale’de ikinci kez yapılan olağanüstü genel kurula üyeler yine ilgi göstermemesi başkan adayının da çıkmaması camia içerisinde kaygı ve endişe yaratırken, gelecekle ilgi büyük sıkıntı yaratmaya başladı. Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde yaşanan başkanlık krizi ile kaos yaşanıyor. Başkanlık krizinin çözülmesi için camianın ilgi göstermesi, taraftarın destek göstermesi ile krizin çözülebileceği düşünülüyor. Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde olağanüstü genel kurul 23 Haziran Pazartesi akşamı saat 19.00 da tek gündem maddesi başkanlık seçimi için üçüncü kez toplanacak.