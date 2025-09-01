Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin pazar günü resmen başladığına dikkat çekerek, güvenilir, şeffaf ve iradenin sandığa yansıyacağı bir seçim için hazır olduklarını ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

YSK Başkanı Özerdağ, 31 Temmuz itibarıyla seçmen sayısının 217 bin 56 olduğunu açıkladı, ancak bu sayının ilerleyen günlerde yapılacak başvuru ve itirazlara göre netleşeceğini vurguladı.

Özerdağ, seçimde toplam 777 sandık kurulacağını ve 2 bin 820 görevlinin çalışacağını belirterek, seçim sonuçlarının en kısa sürede duyurulacağını söyledi.

Seçimde oy sayım sisteminin güvenilirliğine ve manipülasyona kapalı yapısına dikkat çeken Özerdağ, kamuoyuna taşınan kaygıların yersiz olduğunun altını çizdi ve basında bu yönde çıkan haberlerin hiçbir dayanağı olmadığını belirtti. Özerdağ, “Sistem yıllardır güvenle, herhangi bir sorun yaşanmadan çalışıyor. Bundan sonra da çalışmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Halkın sandığa gitmesi için çağrıda bulunan YSK Başkanı Özerdağ, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 58’de kaldığını anımsatarak, bu oranın artması temennisinde bulundu; “Demokrasi halkın katılımıyla güçlenir.” vurgusu yaptı.

YSK Başkanı Özerdağ, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci hakkında yaptığı açıklamada, Seçim Takvimi’nin 24 Ağustos itibarıyla başladığını, seçim yasaklarının devrede olduğunu kaydetti.

9 Eylül günü siyasi partilerce adayların saptanmasının son günü olduğunu, 12 Eylül’de adayların başvurularının alınacağını ve geçici olarak ilan edileceğini belirten Özerdağ, 21 Eylül’de ise adayların kesinleşeceğini bildirdi. Özerdağ, 23 Eylül’de propaganda sürecinin başlayacağını ve 18 Ekim’e kadar devam edeceğini söyledi.

14 Eylül’de seçmen listelerinin askıya alınacağını duyuran Özerdağ, bu listelerde önceki seçmen kayıtlarıyla birlikte, bir önceki seçimden bugüne kadar eklenen ve İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na aktarılan seçmenlerin yer alacağını kaydetti. Özerdağ, 16 Ekim'de de seçmen kartlarının dağıtımının son günü olduğunu ekledi.

Özerdağ, seçimin ikinci tura kalması halinde, bir hafta sonra, 26 Ekim Pazar günü yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

31 Temmuz itibarıyla sistemdeki verilere göre seçmen sayısının 217 bin 56 olduğunu belirten Özerdağ, ilçe seçim kurularının bu sayı doğrultusunda sandıklarla ilgili çalışmalarını başlattıklarını kaydetti. Ancak bu tarihten sonra ilçe seçim kurullarına vatandaşların gerekli belgelerle başvuru ve itiraz yapabileceğini hatırlatan Özerdağ, tam seçmen sayısının başvuru ve itirazların değerlendirilmesinin ardından belirleneceğini vurguladı.

Özerdağ, seçmen sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“31 Temmuz itibarıyla en fazla seçmen 70 bin 162 ile Lefkoşa’da bulunuyor. Lefkoşa’yı Gazimağusa (53 bin 874) ve Girne (49 bin 42) takip ediyor. Diğer ilçelerde dağılım ise İskele’de 21 bin 585, Güzelyurt 15 bin 272, Lefke’de 7 bin 121 seçmen şeklinde.”

Özerdağ, seçmen sayısının 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde 198 bin 957, 2023 Milletvekilliği Seçimi’nde ise 210 bin 121 olduğunu hatırlattı.

“ARTAN SEÇMEN SAYISINA BAĞLI OLARAK 39 YENİ SANDIK EKLENDİ”

Bu verilere göre seçimlerde 777 sandık kurulacağını açıklayan Özerdağ, “Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık sayımız 738 idi. Beş yıl içerisinde yaklaşık 18 bin seçmen artışı oldu. Buna bağlı olarak 39 yeni sandık eklendi.” dedi.

Özerdağ, sandıkların dağılımını şu şekilde açıkladı:

“Lefkoşa 249 sandık, Gazimağusa 191 sandık, Girne 167 sandık, İskele 86 sandık, Güzelyurt 55 sandık, Lefke 29 sandık”

Seçim günü 2 bin 820 kişinin görev yapacağını da kaydeden Özerdağ, bu sayıya sandık kurulu üyeleri, ilçe seçim kurulları, bilgi işlem personeli ve YSK çalışanlarının dahil olduğunu ifade etti.

Bu süreçte seçmen listesine eklenebilmek adına başvuru yapması için bazı vatandaşların Yüksek Seçim Kurulu veya ilçe seçim kurulları tarafından arandığına dair kendilerine şikâyetler ulaştırıldığını paylaşan Özerdağ, YSK ve ilçe seçim kurullarının seçmen listesine kaydolması için vatandaşlara asla telefonla aramadığını veya ulaşmadığının altını çizdi.