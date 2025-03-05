Edwards, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu kapsamında, esir alınma süreçlerinde yaşanan işkencelere ilişkin raporunu paylaştı.

Esir almanın ve işkencenin onur kırıcı olduğunun altını çizen Edwards, esir almaların devletler ve devlet dışı aktörlerce yapıldığını dile getirdi.

Edwards, "Mağdurlardan korkunç hikayeler duydum. Genellikle uyarı yapılmadan, ormanlardaki, bodrumlardaki ve tünellerdeki hapishanelerde ve diğer cehennem çukurlarında tutulmadan önce nasıl yakalandıkları, uygun yargı süreçleri veya prosedürleri olmadan nasıl esir tutuldukları hakkında yaşadıklarını anlattılar. Özellikle kınanması gereken şey, rehinelerin daha iyi tavizler elde etmek için faillerin stratejilerinin bir parçası olarak, kasıtlı olarak kötü muamele görme biçimleridir. Bu tür bir manipülasyon, vicdansızlıktır." dedi.

- "Öldürülen, yaralanan ve travma geçiren herkes için adalet aramalıyız"

BM İnsan Hakları Konseyi'ne üye ülkelere uluslararası yükümlülüklerini hatırlatan Edwards, işkencenin her zaman yasak olduğunu vurgulayarak, "(İşkencenin) bu kötülüğü ortadan kaldırmak için daha fazlasını yapmalısınız." diye konuştu.

Son dönemde bazı ülkelerin "diğerlerinden taviz koparmak için uydurma ve aşırı şişirilmiş suçlamalarla" yabancı uyrukluları gözaltına aldığını söyleyen Edwards, bunun dramatik bir şekilde "sözde diplomatik bir araca" dönüştüğünü kaydetti.

Gazze'deki İsrail saldırılarının Filistinli siviller için "tamamen yıkıcı" olduğunu ifade eden Edwards, İsrail tarafından gözaltına alınan Filistinlilere yönelik çok sayıda işkence ve diğer kötü muamele iddialarını takip ettiğini dile getirdi.

Edwards, "Tüm siviller, öldürülen, yaralanan ve travma geçiren herkes için adalet aramalıyız." dedi.