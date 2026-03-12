Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Fidan, Bakanlıkta Guterres ile görüştü.

BM’den yapılan açıklamaya göre Guterres, Ramazan ayı dayanışma ziyareti kapsamında Türkiye’de bulunuyor. Genel Sekreter, ziyareti sırasında Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü kabul edecek ve insani konular, bölgesel gelişmeler ile Birleşmiş Milletler ile Türkiye arasındaki ortaklığa ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.

Genel Sekreter ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacak. Bu görüşmede Birleşmiş Milletler ile Türkiye arasındaki iş birliği ile Orta Doğu’daki devam eden kriz de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.