Gönyeli Belediye Bulvarı’nda önceki akşam saat 22.00 sıralarında motosiklet sürücüsü 41 yaşındaki Tahir Kesicisoy, karşı yönden gelen 20 yaşındaki Enes Altek’in kullandığı araçla çarpıştı. Ağır yaralanan Kesicisoy nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, motosiklet yolcusu 56 yaşındaki Selvan Küçükuncular acil serviste müşahede altında tutuluyor.

DAÜ içerisinde önceki sabah saat 9.30’da gerçekleşen kazada ise, 21 yaşındaki Şehnaz Tontu, elektrikli scooter ile seyir halindeyken yol kasisinde dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yaralanan Tontu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi konularak tedavi gördü ve kendi isteğiyle hastaneden ayrıldı.

Dün sabaha karşı 01. 00’de Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı’nda, sürüş ehliyeti ve sigortası olmayan 24 yaşındaki Hüseyin Alyar, kullandığı araçla dikkatsiz bir dönüş sırasında bordür taşlarına ve refüje çarptı. Kazada yaralanma olmazken, Alyar trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.