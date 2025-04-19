Güney Londra'da bir marketten alışveriş yapan 24 yaşındaki Samuel Ompreon, aldığı bir şişe suya 40 bin lira ödediğini çok sonradan öğrendi. 800 sterlin çekildiğini fark eden Ompreon, telefonunda beliren bildirimi görünce durakladı. Çünkü kartından yanlışlıkla 800 sterlin çekilmişti.

BİR SU ŞİŞESİNE 800 STERLİN ÖDEDİ

Telefonuna gelen bildirimde bir şişe sudan 801,70 sterlin gibi dudak uçuklatan bir ücret tahsil edildiği yazıyordu. Büyük bir şaşkınlık yaşayan iki arkadaş, olayın aslını öğrenmek için tekrar aynı markete uğradı.

PARA İADESİNİ HALA ALMADI

Market çalışanı ise para iadesi için 1 ila 3 iş günü süreceğini söyledi. Fakat Samuel Ompreon, hala parasının iadesini bekliyor. Yaşadıklarını video çekip sosyal medyada paylaştı. O paylaşım milyonlarca kişi tarafından izlendi.