Ülke genelinde son bir hafta içinde, 2 kişinin yaşamını yitirmesine, 26 kişinin yaralanmasına sebep olan toplam 80 trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 8-14 Eylül tarihleri arasında yaşanan 80 trafik kazasının 1’i ölüm, 22’si yaralanma, 57’si de hasarla sonuçlandı, kazalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı.

Toplam hasar miktarı 5 milyon 322 bin 085 TL olan ve 21’i Lefkoşa’da, 15’i Gazimağusa’da, 33’ü Girne’de, 3’ü Güzelyurt’ta, 8’i de İskele’de meydana gelen kazaların sebepleri ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 24, dikkatsiz sürüş yapmak 18, kavşakta durmamak 16, yakın takip 13 ve diğer etkenler 9.”

-Trafik denetimleri

Aynı dönemde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, kontrol edilen 16 bin 876 araç sürücüsünden 2 bin 517'si çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 366 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“Sürat 869, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 187, tehlikeli sürüş 23, dikkatsiz sürüş 63, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 253, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 18, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 81, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 49, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 60, trafik levha ve işaretlerine uymamak 137, trafik ışıklarına uymamak 9, muayenesiz araç kullanmak 84 , sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 63, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 8, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 2, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 198, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 7, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 24 ve 569 diğer trafik suçları.”