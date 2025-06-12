Arkhe organizasyonuyla ve Vedat Kaner Vakfı’nın ana sponsorluğunda düzenlenen Bienal Lefkoşa, Design House Stockholm ve Poster for Tomorrow’un destekleriyle Kasım ayında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, 7 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında başkent Lefkoşa’nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek bienalin bu yılki teması “Merhamet” olarak belirlendi.

Sanatçı başvuruları, İran kökenli Fransız grafik tasarımcı Hervé Matine başkanlığındaki küratoryal ve seçici komite tarafından değerlendirilecek.

Komitede ayrıca Kanada kökenli, İtalya’da yaşayan tasarımcı Ginette Caron, Kıbrıslı Türk tasarımcı ve akademisyen Senih Çavuşoğlu ile İspanya’da yaşayan sanatçı ve Arkhe Yönetim Kurulu üyesi Aslı Bolayır yer alıyor. Bu dört isim, eser seçim sürecinin yanı sıra bienal süresince küratoryel çalışmaları da yürütecek.

-Başvurular Bienal Lefkoşa web sitesinden yapılıyor

Sanatçı başvuruları 1 Ağustos’a kadar www.bienallefkosa.com adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Açıklamada, şimdiye kadar Kıbrıs, Türkiye, İtalya, Fransa, Brezilya ve Lübnan’dan birçok başvuru alındığı kaydedildi.

Seçilen sanatçılar ağustos sonunda açıklanacak. Eylül ayında küratöryel ekip, eserlerin sergileneceği mekanlara karar verecek ve ekim ayında tüm hazırlıklar tamamlanacak.

Bienal Lefkoşa, kente yayılacak etkinliklerle sanat aracılığıyla bireysel ve toplumsal düzeyde yüzleşmeye ve yeniden düşünmeye alan açmayı hedefliyor.