Gazimağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeniboğaziçi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeniboğaziçi sakinlerinden Özişleyen ailesinin çınarı Cuma Özişleyen bugün vefat etti.

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü Başkanı İbrahim Özişleyen’in babası olan Cuma Özişleyen’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Yeniboğaziçi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeniboğaziçi Kabristanlığı’na defnedilecek.