Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’ye katılan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek'e rozet taktı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Gazimağusa ilçe binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Başbakan Üstel, “Aslında hep bizimle olup aramızdan hiç ayrılmayan, bağımsız olarak önemli hizmetler veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek artık resmen rozeti ile bizimledir.” dedi.

Bülent Bebek’in UBP’yle her zaman gönül bağı olduğunu ve buna göre hareket ettiğini ifade eden Üstel şöyle konuştu:

“Partimize uzun yıllar koşulsuz hizmet vermeye devam edeceğine inandığımız Bülent Bebek'i tekrardan aramızda görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim."

Bebek

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de, şöyle konuştu:

“UBP'ye babam 1975'den itibaren hizmet etmiş, ben de babamdan sonrada partimizin her kademesinde görev yapmış biriyim. Bilinmesini isterim ki Belediye Başkanlığı görevine başladığım günden itibaren Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel ile birlikte sıkı bir istişare içerisinde bölgenin sorunlarını gidermek için ortak çalışmalar yaptık. Bugünden sonra da UBP rozeti altında bölgemize hizmetimiz devam edecektir."