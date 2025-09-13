Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Gazimağusa Çalışma Dairesi ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu, geçen günlerde Gazimağusa’da beton dökümü sırasında çökme yaşanan inşaatla ilgili kapatma kararı alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde “ciddi eksikleri tespit edilen inşaat şirketinin faaliyetlerinin durdurulduğu” ve “şirkete eksiklikleri gidermesi için süre tanındığı” da kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre alınan kararda; "İnşaat alanı çevresinde, bina ve eklentilerinde çalışma yöntem ve şekillerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan mevcut ve olası ciddi tehlike ve inşaat alanının etrafının kapatılmamış olduğundan, 35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 34 (1). maddesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 44. maddesi gereği yapılan İnşaat İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Tüzüğü 15. maddesi, 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 34 (4) maddesi gereği yapılan ‘İşin Kısmen veya Tamamen Durdurulmasına ilişkin Hususlar Tüzüğü’ 5. maddesi gereğince yürütülmekte olan iki adet bina inşaatı, daire tarafından tamamen durduruldu." denildi.

Bakan, inşaat alanında incelemeler yaptı

Olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, inşaat alanında yetkililerden bilgi aldı ve iş güvenliği denetimlerinin süreceğini vurguladı.

Bakan Hasipoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Önceliğimiz her zaman çalışanların hayatıdır. İşçilerimizin güvenliği ve sağlığı bizim için her şeyden önde gelir. Çalışma yaşamında hiçbir ihmale ve hiçbir eksikliğe müsamaha göstermeyeceğiz. Bu olay bize bir kez daha göstermiştir ki iş güvenliği kurallarına uymamak sadece yasa ihlali değil, insan hayatını hiçe saymaktır. Bakanlık olarak sorumluluğumuz, işçilerimizin evlerine sağ salim dönmesini sağlamaktır. Bu yüzden denetimlerimizi artırıyor, risk gördüğümüz alanlarda anında müdahalede bulunuyoruz. Beton dökümü sırasında kalıp iskelesinin çökmesinden kaynaklanan bu ihmali daha derin bir şekilde soruşturmaya devam ediyoruz.”

Hasipoğlu, “Şirketlere çağrımız nettir. Çalışanların can güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir eksiklik kabul edilmeyecektir. Kurallara uymayan ve gerekli önlemleri almayan işletmelere karşı en sert adımları atmaya devam edeceğiz.” şeklinde devam etti.

-“Hepimiz ortak bir sorumluluk taşıyoruz”

İş güvenliği kültürünün yalnızca devletin değil, işverenlerin ve çalışanların da sorumluluğu olduğunu belirten Bakan Hasipoğlu, “Hepimiz ortak bir sorumluluk taşıyoruz. İşverenin önlem alması, çalışanın da kurallara uyması gerekiyor. Ancak bu şekilde iş kazalarının önüne geçebiliriz. Bizim temel hedefimiz, sıfır iş kazasıdır” dedi.