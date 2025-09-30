Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefkoşa Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda öğretmenler ve velilerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, eğitim-öğretim yılının ilk iki haftasında okullarda yaşanan sorunları kamuoyu ile paylaştı.

Dün itibarıyla 35 sınıf öğretmeni açığı bulunduğunu, kalabalık sınıflar nedeniyle derslerin aksadığını ve okulların bütçesiz bırakıldığını savunan Sendika yetkilileri, öğretmen eksikliklerinin giderilmemesi halinde sendikal haklarını kullanarak eylem ve greve gideceklerini açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş okulda yaptığı konuşmada, "ülkede nüfus ve vatandaşlık politikası bulunmamasını" eleştirerek, “Bu politikanın yokluğu yalnızca eğitimi değil; sağlık, trafik, su ve elektrik gibi alanları da sekteye uğratıyor” dedi.

Üç yıl önce 300 öğrencisi bulunan Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nun bugün 500 öğrenciye ulaştığını, buna rağmen beş öğretmen eksiği bulunduğunu ileri süren Maviş, “Bazı çocuklar hâlâ sınıf öğretmenleriyle tanışmadı” dedi.

Konteyner sınıfları “tiny house” olarak nitelendiren ve bu yıl okula üç adet prefabrik sınıf daha yerleştirildiğini söyleyen Maviş, “Bakanlık bunları konteyner değil prefabrik diye övünüyor ama övünülecek bir şey yok; tiny house da olsa villa da olsa bu nüfusa bu okullar yetmiyor” dedi.

“Bakan için her şey güzel görünebilir ama manzara ortada; konteynerler, kalabalık sınıflar ve eksik öğretmenler. Gerçek burada” diyen Maviş, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun da aynı sorunları yaşadığını kaydetti.

Maviş, “Seneye Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda okulda konteyner istemiyoruz, ek dersliklerle çözüm istiyoruz. Hamitköy’le burası arasına yeni bir okul yapılmalıdır” dedi.