Basın Emekçileri Sendikası yaptığı yazılı açıklamada, “Mahkemelerde görev yaptığı sırada basın emekçilerine yönelik Lefkoşa Türk Belediyesin’de çalışan bir Zabıtanın gerçekleştirdiği çirkin müdahaleyi ve yakışıksız davranışı kabul edebilmemiz mümkün değildir” dedi.

Konu ile ilgili görüştükleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ilgili kişi hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığını ilettiği kaydedilen açıklamada, Harmancı’ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, sürecin takipçisi olacakları ifade edildi.