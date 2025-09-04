Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Başbakan Ünal Üstel, milli takımı elde ettiği büyük başarıdan dolayı tebrik etti.

"Ülkemize dünyada uygulanan ambargolara rağmen gençlerimizin böylesi büyük uluslararası organizasyonlarda başarı elde etmesi bizleri gururlandırmaktadır." diyen Başbakan Üstel, gençlerin her türlü engele rağmen azimle mücadele ederek önemli dereceler kazandığını, kendilerinin de hükümet olarak gençlerin uluslararası platformlarda başarı elde edebilmeleri için gerekli desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.