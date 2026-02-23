Genel Kurul'da söz alan Üstel, ülkeye hizmet edecek, halkı rahatlatacak daha birçok projeleri olduğunu ve halkın refahı için ne gerekirse yapacaklarını kaydetti. Üstel, bunları zaman zaman muhalefetle birlikte, zaman zaman sert tartışmalarla ve oy çokluğuyla yapacaklarını dile getirdi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile imzaladıkları onay yasasının herkes tarafından çok stratejik olduğunu kabul ettiğini belirtti.

“Böylesi stratejik bir proje Türkiye Cumhuriyeti ile yapılmasın da kiminle yapılsın?” diyen Üstel, "Türk Telekom, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının varlık fonunun en büyük hisselerinin olduğu şirkettir. Senede yaptığı ciro 400 milyar dolardır.” vurgusu yaptı.

- “Biz hukukçularımızdan görüş de aldık.. Ek protokol konusunda herhangi bir endişemiz yok”

Bütün stratejik projeleri bugün Türkiye Cumhuriyeti ile onay yasalarıyla yaptıklarını ifade eden Üstel, “Bu da, o yasalardan bir tanesidir. Biz hukukçularımızdan da görüş aldık.” dedi.

Akdeniz ve Ortadoğu’daki duruma değinen Üstel, Gazze’de yaşananlara dünyanın seyirci kaldığına, Türkiye Cumhuriyeti dışında kimsenin sesinin çıkmadığına dikkati çekti.

İlgili bakanlığın internet sağlayıcılarıyla görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Üstel, bu görüşmeler ışığında konsensüs sağlanan maddelerin onay yasası geçtikten sonra tekrar masaya konacağını ve bunun geçmişte örnekleri olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, geçmişte su projesinde de ek protokollerle düzenleme yapıldığını anımsattı. “Ek protokol konusunda herhangi bir endişemiz yok,” diyen Üstel, enerji konusundaki onay yasası Meclis'ten geçtikten sonra da üç tane ek protokol imzalandığını anımsattı.

Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir zaman Kıbrıs Türkü'nün isteğine yok demedi. Dün de yok demedi, bugün de yok demez, yarın da yok demeyecek.. Hiç kimse endişe duymasın." dedi.

Ekonomik örgütlerin de endişelenmemesini isteyen Üstel, "Biz buradayız. İlgili taraflar arasında görüşmeler yapılacak ve hemfikir olabilecekleri maddeler üzerinde düzeltmeleri yapacaklardır.” ifadelerine yer verdi.

Onay yasasında yalnız söz konusu şirkete ait bir düzenleme yapmadıklarını belirten Üstel, bütün yatırımcılara ülkede yatırım yaparken muafiyet uyguladıklarını kaydetti.

Projenin hayati ve çok stratejik olduğunu vurgulayan Üstel, “Bu proje geçtikten ve fiber optik kabloları bu ülkeye evden eve çekildikten sonra göreceksiniz ki, bu halkın menfaatini ve güvenliğini koruyacak ne sistemler varsa ülkeye gelecek. O yüzden biz hep diyoruz.. Bu ülkeyi artık dijital ada yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejik konumunda getirdiği hangi onay yasası olursa olsun, bunu imzalayacağını ifade etti.