Merkezden yapılan açıklamada, Baraka tiyatro ekibine katılmak isteyenlerin 30 Eylül Salı günü saat 18.00’de derneğin Kızılbaş’taki lokalinde düzenlenecek tanışma toplantısına katılabileceği, katılım için dernek üyeliği veya ücret talep edilmeyeceği ve özel bir yetenek şartı aranmadığı kaydedildi.

Açıklamada, geçmiş yıllarda lise ve yetişkin gruplarıyla amatör tiyatro çalışmaları yürüten ekibin, 2025-2026 sezonunda genç yetişkinlere yönelik eğitim çalışmalarının ardından oyun sahnelemeyi planladığı da belirtildi.

