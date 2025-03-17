KKTC Golf Federasyonu 2025 turnuva programı çerçevesinde, CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 16 Mart Pazar günü, CMC Golf Kulübü oyuncularının yanında misafir oyuncuların da bulunduğu geniş bir katılımla güzel bir havada gerçekleşen Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Golf Turnuvası Şampiyonu 45 Puan ile Nilüfer Talay oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 43 Puan ile Hasan Öztoprak Net İkincisi olurken, Adem Demir de yine 43 Puan ile (back nine score) Net üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva’nın Gross Birincisi ise 26 Gross Puanı ile Hasan Garabli oldu. Diğer özel ödüller; Nearest to the Pin ( bayrağa en yakın vuruş ) ödülünü John Eldridge, Longest Drive ( en uzun vuruş ) ödülünü de Gareth Griffiths kazandı.

Turnuva sonrasında bir konuşma yapan turnuva sponsoru Ali Erdal Osmanlar, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri turnuvanın gelecek yıllarda da devam edeceğini belirterek, Golf Federasyonu ve CMC Golf Kulübü yetkililerine organizasyon desteği için, oyunculara da katılımları için teşekkür etti. Sponsor tarafından verilen yemek ve ikramların ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Temsilcisi Ali Erdal Osmanlar, Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer, CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu, Federasyon Kaptanı Hasan Kasapoğluları ve CMC Golf Kulübü Kaptanı Alexander Murray tarafından kazananlara ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde ayrıca, geçtiğimiz sezon gerçekleşen Federasyon turnuvalarında Gross Birincisi olan John Alexander Murray ve Net Birincisi olan Gülay Garabli’ye de kupaları takdim edildi.