Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, halka açık olarak düzenlenecek gösterim saat 19.30’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Merkezi’nde yapılacak.

“Fatsa Gerçeği” belgeseli, 1980 darbesinden önce Karadeniz’in Fatsa ilçesinde yaşanan yerel yönetim deneyimini konu alıyor. Belgeselde, "Karaborsanın engellendiği, fındık üreticilerinin borç yükünden kurtarıldığı, kadına yönelik şiddetin önlendiği ve kumarın yerine tiyatronun teşvik edildiği" bir dönemin ayrıntıları aktarılıyor.

Açıklamada, doğrudan demokrasi örneği olarak mahallelerde halk komiteleri kurularak sekiz ay gibi kısa bir sürede uzun süredir çözüm bekleyen sorunların halkla birlikte ele alınıp çözüldüğü hatırlatılırken, belgeselin yalnızca geçmişe değil, bugüne de ışık tuttuğu, birlikte düşünmenin ve ortak akılla hareket etmenin yaratabileceği dönüşümü anlattığı ifade edildi.





