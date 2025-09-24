Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın seçim logosunun Bağımsızlık Yolu logosuna benzediği” gerekçesiyle yaptıkları itirazın reddedildiğini belirterek Tatar’ın seçim ekibine yönelik eleştirilerde bulundu.

Bağımsızlık Yolu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermemesiyle ilgili de Rahvancıoğlu, "iki devlet siyasetinden dolayı Tatar’ın karşısında olduklarını Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman'ın da ensesinde olduklarını” söyledi.

Esas mücadelelerinin sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gibi konularda verilmesi gerektiğini söyleyen Rahvancıoğlu, "Emekçiler birleşirse bu hakları almak çok kolaydır, ama birleşmemiz zordur," dedi.