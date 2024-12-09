Özbekistan-Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İşbirliği Forumu, 5 Aralık’ta Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlendi.

Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı (CASCFEN) Başkanı ve Azerbaycan Basın Konseyi Kontrol ve Denetleme Komisyonu Sekreteri deneyimli Gazeteci Nadir İsmayılov,

Taşkent Forumu’yla ilgili olarak,

“Son yıllarda Türk dünyasının daha da gelişmesi ve Türk devletleri arasındaki entegrasyonun derinleşmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Türk Devletleri Teşkilatı’nın küresel alanda önde gelen güç merkezlerinden biri olarak ortaya çıkmasını sağlayan şey, devlet başkanlarının kararlılığına dayalı adımlar ve uygulanan politikadır. Sonuç olarak bu adımlar Türk Devletleri Teşkilatı’nın küresel alanda önde gelen güç merkezlerinden biri olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur” değerlendirmesini yaptı.

Türk dünyasında entegrasyonun derinleştirilmesinde sivil toplum örgütlerinin de önemli bir misyona sahip olduğunu kaydeden Nasir İsmayilov, şöyle devam etti::

“Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Destek Ajansı’nın, genel olarak Azerbaycan’ın STK sektörünün bu alanda görevlerini yerine getirdiğini tereddütsüz söyleyebiliriz. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Destekleme Ajansı örneğinde Azerbaycan STK sektörü, Türk dünyasının entegrasyonunu derinleştirmek amacıyla Türk devletlerinin STK’ları arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması yönünde birçok önemli projeyi hayata geçiriyor. Bu konuda ilk adım olarak Türkiye ve Azerbaycan STK’ları arasında işbirliği bağlarının kurulmasından bahsedebiliriz. Bu iş birliğinin daha bir başka kardeş Türk devleti ile kurulmuş olması memnuniyet vericidir. Özbekistan ile Azerbaycan STK’ları arasında kurulan yeni ilişkilerden bahsediyoruz.”

CASCFEN Başkanı, tüm bunların geleceğe umutla bakmak için sebep verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bilindiği gibi 2023 yılının Kasım ayında Fuzuli’de Azerbaycan-Özbekistan STK’ları İşbirliği Forumu düzenlendi. Birkaç gün önce 5 Aralık’ta Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Özbekistan-Azerbaycan STK’ları İşbirliği Forumu, bu iki kardeş ülkenin kamu sektörü arasında bağ kuran ikinci toplantı olmakla bu bağların derinleşmesine zemin hazırlıyor. Forum kapsamında Azerbaycan ve Özbekistan’dan bir çok sayıda STK’nın İşbirliği Protokolleri imzaladığını da belirtmeliyim. Bu, iki kardeş ülkenin STK’ları arasındaki işbirliğinin yeni bir aşamaya girdiği anlamına geliyor. Pek çok yenilikle anılan Taşkent Forumu’nun gelecekte diğer Türk devletlerinin STK’ları arasında da benzer işbirliklerinin kurulmasını teşvik edeceğini umuyorum.”

Nadir İsmayilov daha sonra şunları söyledi: “Gördüğünüz gibi Azerbaycan’ın STK sektörü Türk dünyasında ikili ve çok taraflı işbirliğinin kurulması sürecine öncülük ediyor. Ayrıca Azerbaycan’ın önderlik ettiği kardeş Türk devletlerinin STK sektörü arasındaki işbirliğinin gelişmesi ve derinleşmesi sürecine devlet liderleri tarafından büyük değer verildiğini de belirtmek isterim. Böylelikle Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Destek Ajansı İcra Direktörü Aygün Aliyeva’ya Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından, ‘Sivil Toplumun Kalkınmasına Hizmetlerinden dolayı’ nişan takdim edildi. Aygün Aliyeva’nın bu ödülü alan ilk yabancı ülke vatandaşı olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. Tören, kardeş ülkenin Taşkent şehrinde düzenlenen Sivil Toplum Haftası çerçevesinde gerçekleşti.”