Heykel, Göbeklitepe’nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde bulundu.

Yatay vaziyette duvara monte edilmiş haldeki heykelin adak olarak yerleştirildiği düşünülüyor.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarında yeni bir buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır."