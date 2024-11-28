Doktorlar, Benralizumab adlı ilacın astım ve KOAH hastalarındaki etkilerini test etti ve bu tedavi yönteminin, hastalığı şiddetli yaşayan kişilerde, yaşamı tehdit eden solunum güçlükleri üzerinde geleneksel tedavilere kıyasla çok daha etkili olduğunu ortaya koydu. Bu yeni tedavi, 50 yıldır astım atakları için geliştirilen ilk yenilik olarak "ezber bozan" bir gelişme olarak tanımlandı.

BEYAZ KAN HÜCRELERİNİ HEDEF ALIYOR

Benralizumab, monoklonal bir antikor olup, özellikle eozinofilik astım adı verilen türdeki hastalarda etkili. Bu tür astım, akciğerleri etkileyerek hava yollarının şişmesine ve kapanmasına yol açan beyaz kan hücrelerini hedef alıyor. Eozinofilik astım, tüm astım ataklarının yaklaşık yarısının kaynağını oluştururken, aynı biyolojik mekanizma KOAH hastalığının şiddetli alevlenmelerinin üçte birinde de rol oynuyor.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

King's College London'daki araştırmacılar, astım veya KOAH hastalarına Benralizumab enjeksiyonunun yapıldığı dört haftalık bir süre sonunda, hırıltılı solunum, nefes darlığı ve diğer semptomların daha az görüldüğünü belirledi. Çalışmanın başındaki uzmanlardan Profesör Mona Bafadhel, bu tedavi yönteminin astım ve KOAH hastaları için büyük bir devrim olabileceğini ifade etti.

50 YIL SONRA

Asthma + Lung UK yardım kuruluşunun doktoru Samantha Walker ise bu gelişmenin heyecan verici olduğunu ancak aynı zamanda 50 yıldır ilk kez geliştirilen yeni tedavinin, akciğer sağlığı araştırmalarının ne kadar yetersiz finanse edildiğinin de bir göstergesi olduğunu vurguladı.