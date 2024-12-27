Nijerya’nın Sokoto eyaletine bağlı Surame bölgesinde silahlı gruplara yapılan operasyon sırasında orduya ait askeri uçak iki köyde yanlışlıkla sivilleri vurdu.

Eyalet Valisi Ahmed Aliyu, çarşamba günü yaşanan saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aliyu, “Askeri jetler, eyalette terör suçu işleyen silahlı grupları etkisiz hale getirmek için görevdeydi. Yanlışlıkla masum insanlarını bombaladılar" dedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınların baş sağlığı dileyen Aliyu, eyalet yetkililerinin askeri operasyonu soruşturmak için diğer yetkililerle iş birliği yapacağını söyledi.

Silahlı örgütler nedeniyle şiddet olaylarının yaşandığı Nijerya’da ordu, geçtiğimiz ay Nijer ve Mali'den ülkenin kuzeybatısına sızan yeni bir silahlı grupla ilgili uyarıda bulunmuştu.