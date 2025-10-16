ARUCAD’tan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmenin üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik iş birliklerini güçlendirmesi ve Türk dünyasıyla bağlarını daha da pekiştirmesi açısından bir dönüm noktası niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı’na bağlı faaliyet gösteren TÜRKÜNİB’in, üye kurumlar arasında bilgi paylaşımını, akademik dayanışmayı ve ortak projeleri teşvik eden bir platform olduğu hatırlatıldı. ARUCAD’ın üyelikle birlikte Türk dünyasındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak araştırma projeleri yürütme, akademisyen ve öğrenci değişim programları düzenleme ve uluslararası etkinliklerde aktif rol alma imkânı elde edeceği de kaydedildi.

Sanat, tasarım ve iletişim alanlarında uzmanlaşmış yükseköğretim kurumu olan ARUCAD’ın, TÜRKÜNİB üyeliğiyle müfredat uyumu, disiplinlerarası araştırma ve yaratıcı üretim konularında Türk dünyasındaki üniversitelerle iş birliğini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, üyelik dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na, KKTC Dışişleri Bakanlığı’na, Türk Üniversiteler Birliği’ne ve genel kurula katılan tüm üniversitelere teşekkür etti.

Vehbi, “ARUCAD olarak Türk dünyasındaki üniversitelerle ortak değerler üretmeye, Orhun Öğrenci Değişim Programı’nı öğrencilerimize sunmaya ve akademik iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.