Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anayasa Mahkemesi önünde toplanan öğretmenlerin “Kıbrıs Laiktir Laik Kalacak” sloganlarıyla yaptığı eylemi sert bir dille eleştirdi.

Yargı kararı öncesinde konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eylemi eleştirerek, “Acaba biz mahkemelerin önüne gidip eylem yapsaydık, bu arkadaşlar ‘Yargıya müdahale ediliyor’ diyerek yaygara yaparlar mıydı? Gerçekten bu eylemler yargıya müdahale değil mi? İçerdeki yargıçlar bu yaygaralardan etkilenmeyecekler mi? Umarım Anayasa Mahkememiz, Güney Kıbrıs veya AB ülkelerindeki uygulamalara bakarak gerçek laikliğe uygun karar verirler” ifadelerini kullandı.