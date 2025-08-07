Lefkoşa’da, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Küçük Kaymaklı’da, saat 18.00 sıralarında, park halindeki aracında şüpheli olarak görülen A.G’nin (E-48) üzerinde ve araçta polis tarafından yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası bulundu.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu önündeki trafik ışıklarında saat 21.00 sıralarında ise, aracıyla kırmızı ışıkta duran Y.E.U’nun (E-30) şüpheli hareketlerinin polis tarafından fark edilmesi üzerine, kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis soruşturması sürüyor.