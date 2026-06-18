Lefkoşa ara bölgede İsviçre Modeli’nin ele alınacağı iki toplumlu panel düzenlenecek.

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ve İsviçre Büyükelçiliği iş birliğiyle organize edilen panelde, İsviçre’nin federal yönetim deneyimi ve bu deneyimin dilsel, kültürel ve bölgesel çeşitliliğin yönetimi konusunda Kıbrıs’a sunabileceği dersler ele alınacak.

İnisiyatif’ten yapılan açıklamaya göre, “İsviçre Modeli’nden Dersler – Federal Sistemde Çeşitliliğin Yönetimi” isimli panel, 24 Haziran Çarşamba günü saat 18.30’ da Goethe Enstitüsü’nde kamuya açık şekilde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin ana konuşmacısı, GKRY’deki İsviçre Büyükelçisi Christoph Burgener olacak. Burgener, İsviçre modelinin temel özelliklerini katılımcılarla paylaşacak. Ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy ve Kıbrıslı Rum siyasetçi Elias Demetriou değerlendirmelerde bulunacak.