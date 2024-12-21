Almanya'nın Magdeburg kentinde bir cipin festival kalabalığının arasına dalması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 68 kişi yaralandı.

Polis, saldırının gerçekleştiği yerde 50 yaşında Suudi bir doktoru tutukladı.

Alman saldırganın Almanya'nın aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisine sempati duyan psikiyatri ve psikoterapi uzmanı Taleb al Jawad olduğunu açıkladı.

Saldırganın 20 yıldır Almanya'da yaşadığı bildirildi.

Adam, saldırının ardından yakalanıp gözaltına alındı.

Yerel bir yayın kuruluşunun yayınladığı görüntülerde, saldırının ardından yerde battaniyelere sarılmış insanların bakım gördüğü görülüyor.

SALDIRGAN PSİKİYATRİ UZMANI

Saldırının nedeni henüz belirsiz.

Reuters'a konuşan Suudi bir kaynak, krallığın Alman yetkilileri, kişisel X hesabında aşırılık yanlısı görüşler paylaşan saldırgan hakkında uyardığını söyledi.

Kaynak, şüpheliyi Taleb Abdul Jawad olarak tanımladı.

Bazı Alman basın organları ise zanlının geçmişte sosyal medya paylaşımlarında İslam'ı eleştiren görüşler dile getirdiğine ve hatta Almanya'nın İslamlaşmasının “tehlikeleri” konusunda uyarılarda bulunduğuna dikkat çekti.

İÇİŞLERİ BAKANI UYARMIŞTI

Alman polisi şu ana kadar saldırının aşırılık yanlısı İslamcılardan mı esinlendiği yoksa psikolojik sorunlarla mı bağlantılı olduğu konusunda emin olmadıklarını bildirdi.

Saldırı haberinin duyulmasının ardından milyarder Elon Musk, Scholz'u eleştirdi ve istifaya çağırdı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırılık yanlısı saldırılar için potansiyel bir hedef olarak güvenlik güçlerinin özellikle odaklandığı Noel pazarlarında insanlara dikkatli olmalarını tavsiye etmişti.

GÖÇ TARTIŞMALARI ALEVLENECEK

Saldırının yol açtığı üzüntü ve öfkenin, Almanya 23 Şubat seçimlerine giderken göç ve güvenlik konusunda hararetli bir tartışmayı alevlendireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Alice Weidel, X'te “bu çılgınlık ne zaman sona erecek?” diye yazdı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve diğer politikacılar bugün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret edecek.

8 YIL ÖNCE DE OLMUŞTU

Yaklaşık 8 yıl önce Berlin'de de Tunuslu bir adam Noel pazarına kamyonla girerek 13 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Almanya'nın en sevilen dini ve kültürel festivallerinden birini hedef alan bu son saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.