AKSA SÜPER LİG

DÜN

Doğan T.Birliği-Esentepe: 3 – 1

CB Gençlik Gücü-Karşıyaka: 1 – 2

BUGÜN

A.Yeşilova-Göçmenköy: 2 – 2

MTG kadrosunu güçlendirmek istiyor MTG kadrosunu güçlendirmek istiyor

Mağusa T.Gücü-DND G.Birliği: 2 – 0

Çetinkaya-Lefke:            5 – 0

Mesarya-Cihangir:          0 – 2

29 ARALIK 2024, PAZAR (SAAT 14.00)

Gönyeli Stadı Gönyeli-Yenicami (Fehim Dayı)

Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-TH Dumlupınar (Osman Özpaşa)

AKSA 1.LİG  

BUGÜN

Yalova-K.Kaymaklı:       1 – 5

Düzkaya-Çanakkale :      2 – 1

29 ARALIK 2024, PAZAR(SAAT 14.00)

Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Lapta (Mustafa Öztugay)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-S.Geçitkale (Evren Karademir)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Vadili (Abdullah Genç)

Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-Yeniboğaziçi (Hakan Ünal)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-MH Yılmazköy (Ferhat Tuna)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)