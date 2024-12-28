AKSA SÜPER LİG
DÜN
Doğan T.Birliği-Esentepe: 3 – 1
CB Gençlik Gücü-Karşıyaka: 1 – 2
BUGÜN
A.Yeşilova-Göçmenköy: 2 – 2
Mağusa T.Gücü-DND G.Birliği: 2 – 0
Çetinkaya-Lefke: 5 – 0
Mesarya-Cihangir: 0 – 2
29 ARALIK 2024, PAZAR (SAAT 14.00)
Gönyeli Stadı Gönyeli-Yenicami (Fehim Dayı)
Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-TH Dumlupınar (Osman Özpaşa)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Yalova-K.Kaymaklı: 1 – 5
Düzkaya-Çanakkale : 2 – 1
29 ARALIK 2024, PAZAR(SAAT 14.00)
Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Lapta (Mustafa Öztugay)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-S.Geçitkale (Evren Karademir)
Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Vadili (Abdullah Genç)
Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-Yeniboğaziçi (Hakan Ünal)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-MH Yılmazköy (Ferhat Tuna)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Hamitköy (Hüseyin Eyyüpler)