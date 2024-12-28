GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığınca verilen bilgiye göre, etkinlik Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve KKTC AKUT Derneği ortaklığıyla yapıldı.

GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte, GAÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ve ilgili bölüm öğrencilerinin afet ile karşılaşıldığında yapılması gerekenleri canlandırdıkları senaryo ve tatbikatı; GAÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu başta olmak üzere akademisyen ve öğrenciler izledi.

Dünya Paramedikler Günü'nün de kutlandığı etkinlikte ayrıca, sırasıyla GAÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Buket Hüseyniklioğlu, KKTC AKUT Derneği Başkanı Mehmet Kemalbay, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi, İlk ve Acil Yardım Uzmanları Dilek Sarıyıldız ile Fatma Tüysüz konuşma yaptı.