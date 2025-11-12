Emekli ilkokul öğretmeni, Müdürü Ahmet Şafakoğulları, sonsuzluğa uğurlandı.

Müdürlük yıllarını Haspolat İlkokulu'nda geçiren, 2001 - 2011 yılları arasında okulun Müdürlüğünü yapan ve adı Haspolat İlkokulu ile özdeşleşen Ahmet Şafakoğulları, 2011 yılında geçirdiği bir kaza sonrasında felç olmuştu.

Emekli olduktan sonra hayatını köyü Pınarlı'da yaşamaya başlayan Ahmet Şafakoğulları, bugün çok sevdiği köyünde ikindi Namazı sonrasında Pınarlı Mezarlığına defnedildi.

Ahmet Şafakoğulları'nın cenaze töreni, eğitim camiası ve sevenlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.