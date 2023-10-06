banner913
banner932
''Önemli projeleri hayata geçireceğiz''
''Önemli projeleri hayata geçireceğiz''
7 0
“Siyasiler, mal varlıklarını açıklamalı”
“Siyasiler, mal varlıklarını açıklamalı”
6 0
 
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
16 0
İskele'de Melek Mosso coşkusu
İskele'de Melek Mosso coşkusu
26 0
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
11 0
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
19 0
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
22 0
banner964

Yalan beyana 6 ay hapis

banner476

Pasaportunu kaybetmediği halde polise giderek yalan beyanda bulunup giriş-çıkış belgesi alan Ahmet Aktaş, 6 ay hapse mahkum edildi

banner974
Yalan beyana 6 ay hapis
banner971
Pasaportunu kaybetmediği halde polise giderek yalan beyanda bulunan ve kayıt formu doldurarak, giriş-çıkış belgesi alan Ahmet Aktaş hakkındaki dava karara bağlandı.
Yargıç, Ahmet Aktaş’ın 21 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da karakola giderek, pasaportunu kaybetmemesine ve iş yerinde olmasına rağmen, 19 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da bir yerde kaybettiğini beyan ettiğini söyledi.
Yargıç, sanığın resmi evrak olan kayıp formunu doldurup, resmi evrakı sahteleyerek görevli memura verip, tedavüle sürdüğünü belirtti.
Yargıç,, sanığın 22 Mart 2023 tarihinde Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını ifade etti. 
Yargıç, sanığın soruşturmanın ardından 2 Ağustos 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Yargıç, evrak sahteleme türü suçlarının yaygınlaştığına dikkat çekerek, sanığı 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.