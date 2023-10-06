Yalan beyana 6 ay hapis

Pasaportunu kaybetmediği halde polise giderek yalan beyanda bulunup giriş-çıkış belgesi alan Ahmet Aktaş, 6 ay hapse mahkum edildi

Pasaportunu kaybetmediği halde polise giderek yalan beyanda bulunan ve kayıt formu doldurarak, giriş-çıkış belgesi alan Ahmet Aktaş hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç, Ahmet Aktaş’ın 21 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da karakola giderek, pasaportunu kaybetmemesine ve iş yerinde olmasına rağmen, 19 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da bir yerde kaybettiğini beyan ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın resmi evrak olan kayıp formunu doldurup, resmi evrakı sahteleyerek görevli memura verip, tedavüle sürdüğünü belirtti.

Yargıç,, sanığın 22 Mart 2023 tarihinde Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını ifade etti.

Yargıç, sanığın soruşturmanın ardından 2 Ağustos 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Yargıç, evrak sahteleme türü suçlarının yaygınlaştığına dikkat çekerek, sanığı 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

