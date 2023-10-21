Toplamda 96 sahte reçete tespit edildi

Sahte reçete soruşturmasında tutuklanan Zehra Eczanesi’nin işletmecisi Şerife Narçın Hürsen ve Çağansoy Eczanesi’nin işletmecisi Zehra Çağansoy teminatla serbest bırakıldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Taşkınköy'de faaliyet gösteren Zehra Eczanesi’nin işletmecisi Şerife Narçın Hürsen ve Gönyeli'de faaliyet göstermekte olan Çağansoy Eczanesi’nin işletmecisi Zehra Çağansoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Özel Soruşturma Biriminde görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, anne ile kızı hakkındaki olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa- Taşkınköy'de faaliyet gösteren Zehra Eczanesi’nin işletmecisi Şerife Narçın Hürsen ve Gönyeli'de faaliyet göstermekte olan Çağansoy Eczanesi’nin işletmecisi Zehra Çağansoy’un 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine toplam 4 bin 509 adet reçeteyi ödenmek üzere teslim ettiklerini açıkladı. Polis, teslim edilen reçetelerden bin 178 tanesinin Zehra Çağansoy, 3 bin 331 tanesinin ise Şerife Narçın Hürsen tarafından daireye gönderildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlı Hürsen’in Sosyal Sigortalar Dairesine ödenmek için teslim etmiş olduğu 2023 yılı Ocak-Ağustos aylarına ait 63 adet reçetenin emare alınarak, incelendiğini, ilk aşamada 47 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, Çağansoy Eczanesi’nin işletmecisi Zehra Çağansoy’un ise Sosyal Sigortalar Dairesine ödenmek için teslim etmiş olduğu 2023 yılı Ocak-Ağustos aylarına ait 71 adet reçetenin 49 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

