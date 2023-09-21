Şüpheli ölümde anne, baba ve kardeş tutuklandı

Lefkoşa’da kaldığı apartmanın park yerinde önceki sabah ölü bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın bileğinde kesik, akciğerlerinde ödem tespit edildi. Olayın ardından gencin annesi, babası ve kardeşi tutuklandı
Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde kaldığı apartmanın park yerinde önceki sabah ölü bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın ölümüne ilişkin polis, ‘şüpheli’ ölüm olduğu gerekçesiyle soruşturmasını derinleştirdi; oklar aile bireylerinin üzerine çevrildi.
HALKIN SESİ’nin edindiği bilgiye göre Avcı’nın kaldığı evde, bazı kırılmış cam parçaları bulundu, yine evde ve apartmanın merdivenlerinde kan izleri tespit edildi. Polis, gencin ölmeden önce ev içinde herhangi bir olay yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor.
Avcı’nın dün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "yüksekten düşme, iç organ yaralanmaları, iki taraflı hemopnömotoranks ve iç kanama" olduğu tespit edildi.
Olayın ardından Muhammed Bedi Avcı’nın babası 52 yaşındaki Abdulkerim Avcı, annesi 48 yaşındaki Hülgan Avcı ve kardeşi 17 yaşındaki Harun Suphi Avcı tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, Muhammed Avcı’nın 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da kaldığı 3 katlı apartmanın damından, 11 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybettiğini belirtti.
Polis, Avcı’nın cesedi üzerinde Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan ilk incelemede sol bileğinde kesik, akciğerlerinde ödem tespit edildiğini açıkladı. Polis, meydana gelen ölümle ilgili oluşan şüpheler üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlılar Hülgan Avcı, Abdulkerim Avcı ve Harun Suphi Avcı’nın soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Öte yandan taksicilik yaptığı öğrenilen gencin aile yakınları, Avcı’nın işten eve sabaha karşı geldiğini ve damdan düştüğünü öne sürdü.