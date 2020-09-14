Sanayi bölgesinin dışındaki çöplük yanıyor

İsa TABAK

Lefkoşa Büyük Sanayi bölgesinin yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde oluşturulan çöplük alanda başlayan yangın devam ediyor.



Saat 13.50 sıralarında başlayan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen devam eden yangın nedeniyle bölgede yoğun duman ve keskin bir koku oluştu.



Sanayi'de çalışan şirketlerin çeşitli moloz ve çöplerini attığı bu bölgede zaman zaman bazı kişiler tarafından kasıtlı oalrak yakılan çöplük nedeniyle bölgeden yayılan kötü kokular ve duman nedeniyle bölge halkı sıkıntılı saatler yaşamakta.



