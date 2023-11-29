Sahte pasaportla yakalandılar

Sahte pasaportla Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen ve gerçek isimleri henüz tespit edilemeyen Sri Lanka uyruklu bir erkek ile bir kadın tutuklandı

Havalimanı’ndan önceki gün saat 07.00 sıralarında, yurtdışına çıkış yapmak isteyen ve gerçek isimleri henüz tespit edilemeyen Sri Lanka uyruklu bir erkek ile bir kadının, başka bir erkek ve bir kadın adına düzenlenmiş pasaportları görevli memura vererek, belgede adı geçen şahısların kimliğine bürünüp kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi. Bahse konu kişiler tutuklandı.

İsimleri henüz tespit edilemeyen zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde saat 07.00 raddelerinde Havalimanı’na KKTC’den çıkış yapmak için giden ve gerçek isimleri henüz tespit edilemeyen vermeyen Sri Lanka uyruklu zanlıların Poorna Shashindra Wergala ve Deepika Rajakaruna’ya ait Srilanka pasaportlarını görevli memura vermek suretiyle suç işlediklerini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, emare alınan iki pasaportun uzman tarafından incelendiğini; her iki pasaportun orijinal olduğuna, üzerindeki fotoğrafların başkalarına ait olduğuna dair tespitte bulunulduğunu açıkladı.

Polis memuru, pasaportların asıl sahiplerinin 2023 yılı Ağustos ayında ülkeden çıkış yaptıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, pasaportların sahibi olan şahısların, çıkış yaptıktan sonra pasaportları iki zanlıya verdiklerini, zanlıların da Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığını ve Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandıklarını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların gerçek isminin henüz tespit edilemediğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

